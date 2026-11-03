Beşiktaş ile Ağustos 2025'te yollarını ayırmasının ardından bir yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'te futboldan uzak kalmadığını açıkladı. 53 yaşındaki teknik adam, zamanının bir kısmını yerel kulüp FCK'nın 5. ligdeki (4. Division, Norveç futbol ligi sisteminin beşinci en yüksek seviyesindeki futbol ligi) genç takımı ve A takımıyla geçirdiğini söyledi.

Norveç basınından TV 2'ye konuşan Solskjaer, doğup büyüdüğü Kristiansund'daki hayatından keyif aldığını, ancak fırsat doğduğunda sahalara dönmek istediğini belirtti.

"EĞER TEKLİF ETSELERDİ MUHTEMELEN KABUL EDERDİM"

Solskjaer, futbolculuk döneminde de formasını giydiği ve 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'ı özlediğini söyledi. Norveçli teknik adam, "Harika zamanlardı ama her şeyin bir zamanı var. Özlüyorum, evet. Sonsuza kadar orada kalabileceğimi hayal edebilirdim ama hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından ocak ayında gündeme gelen dönüş ihtimali hakkında da konuşan Solskjaer, o dönemde sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük seçeneğinin konuşulduğunu anlattı:

"Hiçbirimiz bu işi almak için can atmıyorduk. Eğer teklif etselerdi muhtemelen kabul ederdim. O zamanlar, sezonun geri kalanında geçici antrenör olmamız konuşuluyordu. Geçmişe dönmek her zaman iyi olmuyor. Evet, sıraya girmiştim ama yazdan daha uzun süreceğini düşünmemiştim. Muhtemelen başkasının deneme zamanı gelmişti."

"HERHANGİ BİR MÜZAKERE SÖZ KONUSU OLMADI"

Manchester United yönetiminden yüksek taleplerde bulunduğu ve uzun süreli sözleşme güvencesi istediği iddialarını reddeden Solskjaer, sportif müdür Jason Wilcox ve genel müdür Omar Berrada ile kısa bir görüşme yaptığını söyledi.

Solskjaer, "Sözleşme süresi veya benzeri bir şey hakkında konuşmadık. Gerekirse gönüllü oldum ve hiçbir talebim yoktu. Kulübün ilerlemesi için gerekenler konusunda görüşlerimi paylaştım. Kısa bir sohbetimiz oldu. Herhangi bir müzakere söz konusu olmadı" dedi.

CARRICK'E DESTEK VERDİ

Manchester United'ın mevcut teknik direktörü, eski takım arkadaşı ve yardımcı antrenörü Michael Carrick'e destek veren Solskjaer, "Michael, o kulübü ileriye taşıyacak yeteneğe sahip. Bence doğru adam o. Kulübü, taraftarları anlıyor ve neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz kulübüne ileride dönme ihtimali sorulan Norveçli teknik adam, yanıtını bir koşula bağladı:

"Eğer Michael on yıl boyunca iyi iş çıkarır ve bırakmaya karar verirse ve benden iki aylığına onları yönetmemi isterlerse elbette hayır demem. O kulüpte 18-19 yıldır bulunuyorum, yani orası ailemizin bir parçası. Ama şu an bunu düşünmüyorum."