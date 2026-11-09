Beşiktaş'ın, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönüş ihtimali Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
TARAFTARLAR AYRILIK KARARINI ELEŞTİRDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli formayla tam 44 gol katkısı sağlayan Talisca'nın neden gönderildiğini sorguladı. Oyuncunun ayrılmayı hak etmediğini savunan taraftarlar, ezeli rakipleri Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
İKİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Haberde aktarılan verilere göre Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta Süper Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistle toplam 51 gole doğrudan katkı sağladı.
Fenerbahçe'de ise 75 karşılaşmada görev alan Talisca, bu maçların 55'ine ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte toplam 44 gole katkı veren futbolcu, sezon başında kariyerini Al-Jazira'da sürdürmek üzere takımdan ayrıldı.