Beşiktaş, kanat transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Juventus forması giyen Arjantinli yıldız Nico Gonzalez için İtalyan ekibine ilk teklifini sundu.

Juventus, Gonzalez'in geleceğiyle ilgili farklı seçenekleri değerlendirmeye hazır olsa da Torino ekibinin tercihi net. İtalyan devi, bir kez daha kiralama yerine oyuncunun bonservisinin kalıcı olarak el değiştirmesini istiyor.

GONZALEZ'DEN AÇIK KAPI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez cephesinde dikkat çeken bir detay bulunuyor. Arjantinli futbolcunun Juventus'tan ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı ve Torino'da mutlu olduğu belirtiliyor. Juventus projesinin önemli parçalarından biri olma hedefiyle İtalyan ekibine transfer olan Gonzalez, kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etme ihtimaline de açık kapı bırakıyor.

Bu nedenle Nico Gonzalez'in Beşiktaş'a transferi yalnızca iki kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı olmayacak. Arjantinli yıldızın vereceği karar da sürecin en önemli belirleyicilerinden biri olacak.

Beşiktaş ise transfer konusunda somut adım atmış durumda. Juventus'un kesin satış konusunda ısrarcı olması nedeniyle Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık teklifini yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceği merak konusu.