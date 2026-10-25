Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlarken önceliği savunmaya verdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların gündemine, sezon başında da ilgilendiği Konstantinos Mavropanos yeniden girdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; West Ham United, Mavropanos'u devre arasında bırakma niyetinde değil. Transferde yönetimin tavrının belirleyici olacağı belirtiliyor.

ORTA SAHA VE KANADA DA TAKVİYE PLANI

Ocak ayında en az 2-3 transfer planlayan Beşiktaş yönetimi, stoperin yanı sıra orta saha ve kanat bölgelerine de takviye yapmayı hedefliyor.

Sakatlıklar ve takımın iki kulvarda mücadele etmesi nedeniyle orta sahadaki rotasyonun genişletilmesi amaçlanıyor. Bu bölgeye yapılacak takviyeyle özellikle Salih Özcan'ın üzerindeki yükün azaltılmasının planlandığı ifade edildi.

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren, Avrupa Ligi'nde de tura yakın olan Beşiktaş'ta yönetim, Italiano'nun taleplerini karşılayarak yarışmacı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.