Beşiktaş yönetimi, kulübün sportif başarılarının yanı sıra ticari projelerle de mali yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Siyah-beyazlılar, taraftarlarla olan bağı sosyal hayatta da sürdürmek amacıyla yiyecek ve içecek sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor.

PROJE GENEL KURULDA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni projesi, kulübün resmi hesaplarından yapılacak duyurudan önce Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda ortaya çıktı. Kongre üyelerine yapılan faaliyet sunumları sırasında, yeni yatırım planı salon ekranlarına yansıtılarak ilk kez kongre üyeleriyle paylaşıldı.

MARKANIN ADI BELLİ OLDU

Genel kurulda yapılan sunumda, Beşiktaş'ın yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet göstereceği yeni markanın adı da belli oldu. Kulübün kuruluş yılından ilham alan "1903 Coffee Co." isimli kafe markası, taraftarlarla farklı bir alanda buluşmayı hedefliyor.

Yeni projenin, Beşiktaş'a kalıcı bir gelir kapısı oluşturması beklenirken, kulübün sosyal hayatta da taraftarlarıyla daha güçlü bir bağ kurması amaçlanıyor.