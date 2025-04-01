ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, 3. dakikada Williams'ın basketiyle 7-2 öne geçti. McBride'ın 6. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (16-6) yükselten sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-14 üstün tamamladı.
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle giren ev sahibi ekip, 12. dakikada Sevgi Uzun'un sayısıyla farkı 20 sayıya çıkardı: 34-14. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, Mc-Bride'ın 19. dakikadaki dış atışıyla farkı 31 sayıya (52-21) taşıdı ve soyunma odasına da 35 sayı farkla 56-21 önde gitti.
İlk yarıdaki performansını ikinci yarıya da taşıyan Fenerbahçe Opet, 29. dakikada İdil Saçalır'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 40 sayıya (69-29) yükseltti ve final periyoduna 75-33 üstün girdi.
Fenerbahçe Opet, baştan sona önde götürdüğü mücadelede parkeden 49 sayı farkla 91-42 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
- Salon: Metro Enerji
- Hakemler: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Melikşah Mercan
- Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, McBride 21, Williams 11, Meesseman 8, Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 7, İdil Saçalır 6, Selen İrem Baş 2, Sudenur Akarpa, İrem Erdik
- Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Lazic 4, Hatice Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran Turan 6, Fagbenle 19, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Elif Ülkü, Esra Güvenç 1
- 1. Periyot: 27-14
- Devre: 56-21
- 3. Periyot: 75-33