Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.

Açıklamasında CHP'de kalmayı tercih eden partililerin kararına saygı duyduğunu belirten Dutlulu, yoluna Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.

Dutlulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var.

Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum.

Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz."