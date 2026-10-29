Eğitimciler, öğrenci açlığıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi. Eğitim-İş, okulların açılmasından yalnızca bir ay sonra beslenme çantasının maliyetinin yüzde 6.20 arttığını belirtti.

MAAŞIN YÜZDE 9’U

Beslenme çantası 2026 Eylül’de 2 bin 22 liraya dolarken, bu maliyetin 2026 Ekim’de 2 bin 147 liraya yükseldiği vurgulandı. Sendikanın yaptığı açıklamada, “Bu tutar, asgari ücretin yüzde 7.65’ine, emekli gelirinin yüzde 9.12’sine, yeni başlayan öğretmenin maaşının ise yüzde 3’üne karşılık geliyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘DEVLETİN GÖREVİ’

“Emekçilerin gelirlerinin en temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğinin en açık göstergesi, çocukların okula boş beslenme çantalarıyla gitmek zorunda kalmasıdır. Aileleri yoksullaştıran ekonomik politikaların sorumlusu siyasi iktidar ise çocukların beslenme sorununu görmezden gelmekte, çocukların beslenme yükünü ailelerin omuzlarına bırakmaktadır. Oysa çocukların sağlıklı beslenmesi, devletin temel bir sorumluluğudur.”

‘Ücretsiz yemek haktır’

Milli Eğitim Bakanlığı’na “Okulda bir öğün ücretsiz yemek haktır” diye seslenen eğitimciler, “Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı da siyasi iktidarın önceliklerini gözler önüne sermektedir” dedi.

Eğitim-İş, “15 Ekim 2026’da açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Türkiye Maarif Vakfı’na yalnızca eylül ayında 2 milyar TL, yılın ilk dokuz ayında ise 4 milyar 58 milyon TL aktarıldı. Eylül ayında vakfa aktarılan kaynakla 931 bin 150 öğrencinin bir aylık beslenme ihtiyacı karşılanabilirdi” açıklamasında bulundu.