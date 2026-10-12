slenme uzmanı Dr. Matthias Riedl, günlük hayatta sık tüketilen bazı yiyecek ve içeceklerin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Uzmanın hazırladığı listede enerji içecekleri ilk sırada yer alırken mikrodalga patlamış mısır ve pirinç de tartışma konusu oldu.

Listenin ilk sırasında enerji içecekleri var

Dr. Matthias Riedl'in değerlendirmesinde enerji içecekleri, en fazla dikkat edilmesi gereken ürünlerin başında geliyor. Uzman, bu içeceklerin aşırı tüketiminin kalp sorunlarına yol açabileceğini ve bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Enerji içeceklerinde bulunan yüksek miktardaki kafein, özellikle kısa sürede fazla miktarda tüketildiğinde çarpıntı ve kalp ritmi bozuklukları gibi sorunlara neden olabiliyor. Ürünlerin içerdiği kafein miktarı ve kişinin sağlık durumu, ortaya çıkabilecek riskleri etkiliyor.

Mikrodalga patlamış mısır neden listede?

Riedl'in dikkat çektiği ürünlerden biri de mikrodalgada hazırlanan paketli patlamış mısır. Evde hazırlanan sade patlamış mısır ile hazır ürünler arasında içerik bakımından farklılıklar bulunabiliyor.

Özellikle aromalı ve yağ ilaveli çeşitlerde kullanılan bileşenler, ürünün besin değerini ve toplam kalorisini değiştirebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca ürünün adına değil, içerik listesine ve besin değerlerine de bakması önem taşıyor.

Bununla birlikte patlamış mısırın kendisi otomatik olarak sağlıksız kabul edilmiyor. Yağ ve tuz miktarı sınırlandırılarak hazırlanan sade patlamış mısır, tam tahıl içeriği sayesinde lif de sağlayabiliyor.

Pirinç tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanın gündeme getirdiği bir diğer ürün ise pirinç. Pirinç, pek çok mutfakta temel besinlerden biri olsa da tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Pirinç, yetiştiği çevreden arsenik alabilen bir bitki. Özellikle inorganik arsenik maruziyetinin uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabilmesi nedeniyle pirincin türü, tüketim sıklığı ve hazırlanma biçimi önem taşıyor.

Bu durum, pirincin tamamen beslenme düzeninden çıkarılması gerektiği anlamına gelmiyor. Farklı tahılları dönüşümlü tüketmek ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak, tek bir besine aşırı bağımlı kalmamak açısından yarar sağlayabiliyor.

Önemli olan tüketim sıklığı ve içerik

Beslenme uzmanının değerlendirmeleri, günlük hayatta sık tüketilen ürünlerin içeriklerine ve olası sağlık risklerine yeniden bakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle enerji içecekleri konusunda aşırı tüketimden kaçınmak önem taşıyor.

Uzmanların genel yaklaşımı, tek tek yiyecekleri kesin biçimde yasaklamak yerine beslenme düzeninin bütününü değerlendirmek yönünde. Ürünlerin içeriği, tüketilen miktar ve tüketim sıklığı, sağlıklı beslenmenin temel belirleyicileri arasında yer alıyor.