Kuruyemişler; bitkisel protein, lif ve sağlıklı yağlar başta olmak üzere vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok temel besin maddesini bir arada sunar. Pişirme gerektirmeyen ve her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu atıştırmalıklar, küçük bir porsiyonda bile devasa faydalar barındırır.

Beslenme uzmanı Jerlene Jones’a göre, dengeli bir beslenme düzenine dahil edilen kuruyemişler; kalp sağlığını korumaktan beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye, kilo kontrolünden bağışıklığı desteklemeye kadar pek çok alanda rol oynuyor.

Her ne kadar günlük protein ihtiyacının tamamını yalnızca kuruyemişlerden karşılamak doğru olmasa da, doğru seçimlerle gün içindeki protein alımınızı önemli ölçüde destekleyebilirsiniz. (Genel olarak yetişkinlerin kilo başına yaklaşık 0,8 - 1 gram protein tüketmesi önerilmektedir.)

İşte uzmanların öne çıkardığı, protein deposu 8 kuruyemiş ve faydaları:

PROTEİN ZENGİNİ 8 KURUYEMİŞ

1. Yer Fıstığı: Bütçe Dostu Protein ve Saç Dostu Resveratrol

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 7 gram protein

Botanik olarak bir baklagil olsa da kuruyemiş kategorisinde değerlendirilen yer fıstığı, listenin zirvesinde yer alıyor. Beslenme uzmanı Anita Mirchandani; folat, niasin ve biotin deposu olan yer fıstığının saç dökülmesini önleyerek uzamayı desteklediğini belirtiyor.

Küçük bir ipucu: Yer fıstığının üzerindeki ince kırmızı kabuk, güçlü bir antioksidan olan resveratrol içerir. Bu yüzden kabuğuyla tüketmek sağlık açısından çok daha faydalıdır.

2. Badem: Hem Protein Deposu Hem Kesintisiz Uyku

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 6 gram protein & 3 gram lif

Cilt ve göz sağlığı için hayati önem taşıyan E vitamini bakımından zengin olan badem, harika bir akşam atıştırmalığıdır. Araştırmalar, bademin daha hızlı uykuya dalmaya ve kaliteli bir uyku çekmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

3. Antep Fıstığı: Eksiksiz Bitkisel Protein Kaynağı

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 6 gram protein

Antep fıstığını özel kılan şey, vücudun üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içermesidir. Protein ve lif kombinasyonu sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. İçerdiği melatonin, magnezyum ve B6 vitamini sayesinde rahat bir uyku çekmenizi destekler.

4. Kaju: Kremsi Dokusuyla Mutfakların Çok Yönlü Yıldızı

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 5 gram protein

Yumuşak ve tereyağımsı dokusuyla kaju; vegan soslar, bitkisel çorbalar ve soslar için harika bir tabandır. Salatalara, granolalara ve yemeklere eklenerek hem lezzet hem de yüksek besin değeri katabilir.

5. Brezilya Fındığı: Selenyum Bombası (Tüketim Miktarına Dikkat!)

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 4 gram protein

Sadece tek bir Brezilya fındığı bile günlük selenyum ihtiyacınızın %100'den fazlasını karşılar! Selenyum tiroit fonksiyonları, bağışıklık ve üreme sağlığı için kritik bir mineraldir. Ancak uzmanlar uyarıyor: Fazla selenyum kalp, böbrek ve sinir sistemine zarar verebileceği için günlük 1-2 adetten fazla tüketilmemelidir.

6. Fındık: Kalp Sağlığı ve Tansiyon Dengeleyici

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 4 gram protein

Antioksidanlar açısından tam bir güç deposu olan fındık; potasyum, manganez ve magnezyum gibi anti-inflamatuar mineraller barındırır. Kan basıncını (tansiyonu) düşürmeye ve iltihabı önlemeye katkı sağlar.

7. Çam Fıstığı: Mutfaktaki Gurme Lezzet

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 4+ gram protein

Aslında çam ağaçlarının tohumu olan çam fıstığı; demir, E vitamini ve magnezyum içerir. En yaygın kullanım alanı pesto sosu olsa da makarnalara, salatalara ve zeytinyağlı yemeklere hem protein hem lezzet katar.

8. Ceviz: Beynin En Yakın Dostu ve Omega-3 Kaynağı

Protein Miktarı: 1 porsiyon (28 g) / 4 gram protein

Ceviz, beyin sağlığı ve hücre yenilenmesi için elzem olan bitkisel Omega-3 yağ asitleri ve folat bakımından en zengin kaynaktır. Zihinsel performansı artırmak ve iltihaplanmayı önlemek için günlük beslenmeye mutlaka eklenmelidir.