Yüksek tansiyon, dünya genelinde yaygın görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Kan basıncını kontrol altında tutmak için ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerekiyor. Kalp dostu bir beslenme planında ise pancar suyunun dikkat çeken seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Beslenme uzmanları, pancar suyunun içerdiği doğal bileşenler sayesinde damar sağlığına katkı sağlayabileceğini ve kan basıncının kontrolüne destek olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, bunun ilaç tedavisinin alternatifi olmadığını, dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

PANCAR SUYU DAMARLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pancar suyu, vücutta nitrik oksit üretimine katkı sağlayan nitratlar bakımından zengin bir içecek. Nitrik oksit, damarların sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olarak kan akışının düzenlenmesinde rol oynuyor. Bu mekanizma, kan basıncının normal seviyelerde tutulmasına da katkı sağlayabiliyor.

Yapılan araştırmalar, düzenli pancar suyu tüketiminin özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişilerde sistolik kan basıncında sınırlı bir düşüş sağlayabileceğine işaret ediyor. Uzmanların aktardığı çalışmalarda, pancardan alınan nitratların hipertansiyonu bulunan yetişkinlerde sistolik tansiyonu ortalama 3 ila 4 mmHg azaltabildiği ve bu etkinin birkaç haftaya yayılan süreçlerde görülebildiği belirtiliyor.

POTASYUM VE ANTİOKSİDAN DA İÇERİYOR

Pancar suyunun öne çıkan özellikleri yalnızca nitratlarla sınırlı değil. İçecek aynı zamanda potasyum ve antioksidan bileşenler de içeriyor.

Potasyum, vücudun fazla sodyumu uzaklaştırmasına yardımcı olurken kan basıncının sağlıklı seviyelerde tutulmasında rol oynuyor. Antioksidanlar ise hücreleri oksidatif stresin olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor.

PANCAR SUYU NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Pancar suyu doğrudan içilebildiği gibi farklı şekillerde de beslenme düzenine eklenebilir. Smoothielere ilave edilebilir veya daha sonra kullanılmak üzere buz kalıplarında dondurulabilir.

Pancarın kendine özgü topraksı tadından hoşlanmayanlar ise içeceği elma ya da narenciye suyuyla karıştırarak tüketebilir.

Uzmanlar, pancar suyunun tek başına yüksek tansiyonu kontrol eden bir çözüm olmadığının altını çiziyor. Kan basıncının yönetiminde; sebze, meyve, tam tahıl, baklagil ve diğer kalp dostu besinleri içeren dengeli bir beslenme düzeninin yanı sıra doktor tarafından önerilen tedavinin sürdürülmesi önem taşıyor.