Süper Lig’in 12’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a 2-0 yenildi. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Eksik oyuncular nedeniyle dar bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, “Bugün maçı hak ettiğimizi söyleyemem. Hak etmedik galibiyeti. Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Belli de sebeplerimiz vardı bunun için. Oyuncularımız eksik. Bazı oyuncularımız kart cezası sınırında veya kart cezaları var. Ondan dolayı oyuncularımdan yoksundum ve dar bir kadrom var şu anda. İlk 11’e koyduğumuz oyuncuların bugün galibiyeti getireceğini umuyorduk. Bizim için çok önemliydi. İlk yarıda maçın içerisindeydik. Şanslar yakaladık. Bunu söyleyebilirim. Fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna yeterli kaliteyi getiremedik. Rize çok güçlü bir takım. Kontratağa çok iyi çıkıyorlar. Çok zekice planlanmış organizasyonları var. Golü de attılar. Birinci golü yiyip geriye düştüğünüz zaman daha da zor oluyor işimiz. Ondan dolayı birkaç ay boyunca gayet iyi bir şekilde içeride galibiyet sezon serilerini devam ettirdik. Fakat bugün başka bir durum oldu. Tam tersi bir durum oldu. Bugün yenildik. Bu maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. O enerjiyi tekrar kazanıp, reaksiyon vermemiz gerekiyor” dedi.

RECEP UÇAR: KAZANMA PAROLASIYLA GELDİĞİMİZ BİR MAÇTI

Zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Çaykur Rizespor Kulübü Teknik Direktörü Recep Uçar, “Milli aradan sonra son iki maçı 4 puan almış bir takım olarak o çıkışı devam etmek istediğimiz rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynayıp, kazanma parolasıyla geldiğimiz bir maçtı. Ama bir yandan da şunun da farkındaydık. Tabii Amedspor takımı en son 20 ay önce Erzurum'a kaybetmişti iç sahada. Bu sene 6'da 6 yapan, iç sahada en çok skor katkısı üreten iyi bir teknik adama sahip, güçlü oyunları olan hem organize hem set hücumlarında başarılı, duran toplarda başarılı… Bu senenin en zor deplasmanlarının başında geliyordu. Bunun da farkındaydık. Bu zorlukla hazırlandığımız bir maç. 19'uncu dakikada Ali ile bulduğumuz gol bizim adımıza direncimizi daha da arttırdı. Sonraki bölümde zaman zaman topa sahip olduğumuz bölümler oldu ama gerçekçi olmak gerekirse Amed bizi o anlamda biraz zorladı. 54'te Ali ile bulduğumuz ikinci gol bizim direncimizi daha da arttırdı. Ondan sonraki bölümde rakibimiz Besnik Hoca daha ofansif hamleler yapmaya çalıştı. Böyle bir deplasmanda, zor bir deplasmanda galip gelmesi gelerek inanılmaz bir efor koyan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Son 3 hafta şu an itibariyle 7 puan aldık. İnşallah bu sene tamamlandığında Rizespor taraftarını mutlu edebilecek bir yerde bitirmek istiyorum. Amedspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Geldiğimiz ilk dakikadan itibaren Diyarbakır şehri, Amedspor başkanı, yöneticileri çok güzel bir ev sahipliği gösteriyorlar. Onları da ev sahipliği ve centilmenliği adına şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Ligin kalan kısmında çok iyi işler yapacaklarını düşünüyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.