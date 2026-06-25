Planı BM Kıbrıs Özel Temsilcisi hazırladı. Maraş ve Güzelyurt’un Rumlar’a verilmesini önerdi. KKTC’ye AB üyeliği vadedildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gaz ve petrol hakkı yok sayıldı.

Mavi Vatan kavramının yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıbrıs planı için ‘Son derece tehlikeli’ tepkisini gösterdi. Gürdeniz, şunları söyledi:

“NATO Zirvesi öncesi emrivakiler peş peşe geliyor. Ruhban okulundan sonra Maraş ve Güzelyurt’un Rum kesimine verilmesi, adanın NATO şemsiyesi altında yapılandırılması konuşuluyor. Yunan medyası Ankara’nın bu plana kapalı olmadığını öne sürüyor. Doğu Akdeniz Mavi Vatan’dır ve amiral gemisi KKTC’dir. Türkiye için ulusal güvenliktir. Beşparmak Dağları’ndan KKTC ve Türk bayrakları inerse Ankara uyuyamaz. Bu nedenle zirvede Trump’ın taviz taleplerine de hazırlıklı olmalıyız.”