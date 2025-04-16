

Bestemsu Özdemir, sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.

Özdemir, estetik yaptırdığına dair iddialara yanıt verdi.

"DUDAĞIMI DÖNDÜRDÜ"

34 yaşındaki oyuncu, "Estetiğim yok, dişlerimi yaptırdım. Şu dört dişimi, o da dudağımı tabii ki yani döndürdü. Üst dudağım bir tek, onu da bilerek döndürdüler ben istedim. Beni canlı gören herkes bende estetik olmadığını anlıyor" açıklamasında bulundu.

Bestemsu Özdemir'in eski hali.

"ANNEANNEM 80 YAŞINDA 38 BEDEN"

Bestemsu Özdemir anoreksiya hastası (aşırı zayıflama) olduğu dedikodularıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Bana anoreksik diyorlar. Ben üzüldüğümde yemek yiyemem. Çok hızlı kilo kaybederim. Benim annem 57 yaşında 34 beden, anneannem 80 yaşında 38 beden. Bizimki genetik. Zayıflık moda olunca ben estetikli, her yerini yaptıran kız oldum."