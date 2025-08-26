'İnci Taneleri'nin 'Semiramis'i Bestemsu Özdemir, bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu 2024 biterken de gönlünü basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğu ile televizyon ekranlarında yer alan Ersin Görkem'e kaptırmıştı.

Birkaç gün önce Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu ve Ersin Görkem ile evleneceği öne sürüldü. İddia doğru çıktı!

Çift, dün Fethiye'de Küçük Boncuklu Koyu'nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in nikah şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

Özdemir'in karnının iyice belirginleştiği gözden kaçmadı.

Nikâhın ardından davetliler ve yeni evli çift, teknede bir kutlama gerçekleştirdi.