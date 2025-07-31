Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifi revize edip etmediği merak konusu oldu.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BUGÜN GREV BAŞLAYACAKTI
Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı aldıklarını duyurmuştu.
Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti.
Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 60 gün süreyle ertelenmişti.