Türkiye'nin gündemindeki fon skandalına ilişkin soruşturmada peş peşe gelen tutuklamalar ve görevden ayrılmalar, ekonomi bürokrasisinde yeni bir dönemin başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getirdi.

Sözcü TV'de yayımlanan programda, Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği isimler masaya yatırıldı. Programda Batuhan Mumcu, Erişah Arıcan ve Mustafa Yazıcı'nın adları öne çıkarken, soruşturmanın üst düzey bürokratlara uzanıp uzanmayacağı tartışıldı.

ERDOĞAN'IN TALİMATI GÜNDEMDE

Programda gazeteci Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen aktardığı sözler de değerlendirildi.

Altaylı'nın aktardığına göre Erdoğan'ın yakın çevresine, skandala karışan isimler hakkında hızlı hareket edilmesi ve sürecin uzatılmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Erdoğan'a atfedilen açıklamada şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:



"Kimi alacaksanız alın, kimi tutuklayacaksanız tutuklayın. Bu rezalete karışan hiç kimse bizden değildir. Ama bunu hızlıca yapın. Meseleyi sürüncemede bırakmayın."

Programda bu sözlerin, soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni isimlere uzanabileceğinin işareti olup olmadığı tartışıldı.

BATUHAN MUMCU VE EŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Soruşturma kapsamında adı tartışmalarda geçen isimlerden birinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu olduğu belirtildi.

Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu'nun Bulls ve Lidya bağlantılı şirketlerdeki ortaklıklarına dikkat çekilirken, savcılığın mal varlığına ilişkin araştırma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Programda Neslihan Mumcu'nun Dubai'ye gittiğine yönelik iddialar da gündeme getirildi. Batuhan Mumcu hakkında herhangi bir adli işlem yapıldığı belirtilmezken, soruşturmanın bu isimlere uzanıp uzanmayacağı sorusu gündeme taşındı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN ARDINDAN ERİŞAH ARICAN MI?

Programda dikkat çekilen bir diğer isim ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan oldu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın tutuklandığının belirtilmesi üzerine, söz konusu isimlerin Arıcan ile kurumsal bağlantıları gündeme getirildi.

Şahap Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından Arıcan'ın konumunun da tartışmaya açılabileceği değerlendirilirken, hakkında herhangi bir soruşturma veya adli işlem bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi aktarılmadı.

MUSTAFA YAZICI VE 3 MİLYAR LİRALIK KÂR İDDİASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu belirtilen Adil Varlık Yönetim Şirketi de gündeme geldi.

Şirketin fon işlemleri üzerinden yaklaşık 3 milyar liralık kâr elde ettiğine ilişkin iddialar dile getirilirken, şirkette görev yapan bazı isimlerin tutuklandığı ifade edildi.

Ayrıca Ali Emre Ballı'nın araç içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili gelişmelerin de takip edildiği belirtildi.

Söz konusu finansal işlemler ve kişiler arasındaki bağlantılara ilişkin iddiaların adli makamların tespitleriyle netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

KERİM ROTA: EKONOMİ BÜROKRASİSİNDE YENİ YÜZLER GEREKİYOR

Sözcü TV yayınında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Kerim Rota ise Şahap Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasını ekonomi yönetimindeki güven kaybı üzerinden yorumladı.

Fon soruşturması kapsamında çok sayıda eski üst düzey bürokratın tutuklandığını belirten Rota, yalnızca Kavcıoğlu'nun ayrılmasının yeterli olmayacağını savundu.

Ekonomi bürokrasisinin üst kademelerinde ciddi bir itibar sorunu yaşandığını öne süren Rota, bu görevlerde kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğunu söyledi.

Soruşturmanın yavaş ilerlemesini de eleştiren Rota, sürecin uzamasının fon skandalının gündemden düşmesini engellediğini ifade etti.

"İSTİFA ETTİĞİNDE İNSANLAR ÜMİTLENİYOR"

Şahap Kavcıoğlu'nun hem Merkez Bankası hem de BDDK Başkanlığı dönemlerini sert sözlerle eleştiren Rota, kurumların itibarının zarar gördüğünü savundu.

Rota, Kavcıoğlu'na ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Öyle bir bürokrat düşünün ki atandığı kurumun itibarı o gün itibarıyla dibe vuruyor. İstifa ettiği gün itibarıyla da acaba Türkiye'de olumlu bir şeyler mi oluyor diye ümide kapılıyor insanlar."

Kavcıoğlu'nun milletvekilliğinden Merkez Bankası Başkanlığı'na, ardından BDDK Başkanlığı'na uzanan kariyerini de eleştiren Rota, ekonomi kurumlarının uzmanlık ve liyakat temelinde yönetilmesi gerektiğini savundu.

Fon skandalının ardından ekonomi bürokrasisinde yeni görevden ayrılmaların yaşanıp yaşanmayacağı ise önümüzdeki günlerin en çok tartışılacak başlıkları arasında gösteriliyor.