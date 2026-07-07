Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra zirve kapsamında gerçekleştirilen bazı toplantılara katılan NATO üyesi olmayan ülkelerin devlet başkanları ve eşleri de iştirak etti. Erdoğan çifti, davetlileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde tek tek karşılayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın ardından NATO zirvelerinin geleneksel etkinliklerinden biri olan aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Liderler ve eşlerinin yer aldığı karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın sağında ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, solunda ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyon, NATO Zirvesi kapsamında liderler arasındaki diplomatik temasların sosyal bölümünü oluştururken, aile fotoğrafı da zirvenin sembol karelerinden biri olarak kayda geçti.