Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Revza Öğüt'ün cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde kıyılan nikahında konuşan AKP'nin kurucu isimlerinden Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyaset gündemine yönelik ifadeler kullanmış ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirmişti.



Arınç'ın sözlerine Beştepe'den tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, ağır ifadelerle Arınç'ı hedef aldı.



Oktay Saral resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.

Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözüne verilen, “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur.

Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."