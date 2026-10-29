Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan liderler, açılışta fidan dikti.

Törene Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Liderler, fidan dikiminin ardından Malazgirt Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kültürel programda yöresel dans gösterilerini izledi. Orhun Yazıtları'nın örnekleri önünde aile fotoğrafı çektirildi.

410 BİN FİDAN DİKİLDİ

Beştepe Millet Ormanı'nda 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 bitki türü bulunuyor. Dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte alandaki ağaç ve çalı sayısı yaklaşık 750 bine ulaşıyor. Çim alanlar ise 285 bin metrekareyi kaplıyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor. Ormanın peyzaj düzenlemeleri arasında 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği yer alıyor.

MİNYATÜR ESERLER VE TÜRK DEVLETLERİ OBASI

Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, ormanın kültürel duraklarını oluşturuyor. Alanda Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı'nın minyatürleri bulunuyor. Orhun Yazıtları'nın örnekleri de ziyaretçilerin kültür rotasında yer alıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı bulunuyor. Bu bölümde Türk dünyasının ortak kültürel bağları ve farklı coğrafyalara ait unsurlar bir arada sergileniyor.