Almanya merkezli yeşil mimari ve sürdürülebilir yapı çözümleri üzerine çalışan şirketler tarafından geliştirilen sistem, geleneksel beton bariyerlerden farklı olarak çelik modüller, özel toprak karışımları ve canlı bitki örtüsünü bir araya getiriyor. Böylece ortaya yalnızca ses kesen bir duvar değil, aynı zamanda çevreyle bütünleşen yaşayan bir yapı çıkıyor.

GÜRÜLTÜYÜ ENGELLERKEN DOĞAYA DA KATKI SAĞLIYOR

Bitkilendirilmiş bariyerler, ses dalgalarını yalnızca yansıtmak yerine emerek ve dağıtarak çalışıyor. Bu özellikleri sayesinde özellikle yoğun trafik güzergâhları, konut alanları, okul çevreleri ve sanayi bölgelerinde etkili sonuçlar verebiliyor. Beton ve cam bariyerlerin aksine sesin çevreye geri yansımasını azaltarak daha verimli bir yalıtım sağlıyor.

Sistemin bir diğer avantajı ise şehir ekosistemine katkı sunması. Bariyerlerde kullanılan bitkiler hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olurken kuşlar, kelebekler ve arılar için de yaşam alanı oluşturabiliyor. Ayrıca yaz aylarında çevredeki sıcaklığın düşürülmesine ve kentlerdeki ısı adası etkisinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

KURULUMU DAHA KOLAY, MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Modüler yapıdaki sistemler, geleneksel beton duvarlar gibi derin temeller gerektirmediği için daha kısa sürede kurulabiliyor. Bu durum hem işçilik maliyetlerini hem de uygulama süresini azaltıyor. Uzmanlar, sistemin konut bahçelerinden otoyol kenarlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre uzun süre yüksek seviyede gürültüye maruz kalmak stres, uyku bozuklukları ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabiliyor. Bu nedenle Avrupa'nın birçok ülkesinde bitkilendirilmiş ses bariyerleri yol ve demir yolu projelerinde giderek daha fazla tercih edilmeye başladı.

Uzmanlara göre bu sistemler, yalnızca gürültü kontrolü sağlayan bir yapı olmaktan öte, şehirlerde yeşil alan miktarını artıran ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yeni nesil bir altyapı çözümü olarak öne çıkıyor.