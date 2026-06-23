Özellikle nehir kıyıları, göletler ve eğimli arazilerde kullanılan yöntem, suyun bulanıklığını azaltması ve kıyıların yeniden yeşermesini sağlaması nedeniyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, geleneksel beton yapıların aksine bu sistemin doğal yaşamı desteklediğini ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ LİFLERİ TOPRAĞI YERİNDE TUTUYOR

Silindir şeklindeki bariyerler, hindistan cevizinin dış kabuğundan elde edilen liflerle dolduruluyor ve kıyı boyunca sabitleniyor. Bu yapı, yağmur suları ve dalgaların taşıdığı toprağı tutarken, yeni bitkilerin kök salması için uygun bir ortam oluşturuyor.

Uzmanlara göre sistem, nehir kıyıları, bataklık alanlar, göller ve erozyona açık yamaçlarda kullanılabiliyor. Doğal lifler yaklaşık 2 ila 5 yıl içinde parçalanırken, bu süre içinde gelişen bitki kökleri kalıcı koruma sağlamaya başlıyor.

BETON DUVARLARIN YERİNE DOĞAL ÇÖZÜM

Coir log sistemi yalnızca toprağı korumakla kalmıyor, aynı zamanda suya karışan tortu miktarını azaltarak su kalitesinin korunmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca kuşlar, balıklar ve diğer canlılar için daha doğal yaşam alanlarının oluşmasına yardımcı oluyor.

Günümüzde bu yöntem, ABD'de nehir kıyıları, göletler, sulak alanlar ve yol kenarlarındaki erozyon kontrol projelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Çevre restorasyonu çalışmalarında tercih edilen coir log sistemi, Kanada, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde de giderek daha fazla uygulanıyor. Doğal bitki örtüsü geliştikçe sistem görevini tamamlıyor ve geride beton ya da plastik atık bırakmadan zamanla tamamen parçalanıyor.