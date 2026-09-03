Beton harcına bulaşık deterjanı eklemek, karışımdaki suyun yüzey gerilimini düşürerek harcın işlenebilirliğini artırıyor. Ancak kontrolsüz eklenen her hava kabarcığı, sertleşen betonun taşıma kapasitesini ve mekanik direncini ciddi oranda zayıflattığı kanıtlandı.

BULAŞIK DETERJANI BETONUN YAPISINI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Deterjanın içindeki yüzey aktif maddeler, çimento ve kum tanecikleri arasındaki sıvının yayılımını kolaylaştırıyor. Bu durum harca daha esnek ve akışkan bir kıvam kazandırıyor. Karıştırma sırasında harcın içine mikroskobik hava kabarcıkları hapsoluyor. Bu kabarcıklar bilye etkisi yaratarak harcın mala ile sürülmesini ve alanlara doldurulmasını son derece pratik hale getiriyor.

Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) verilerine göre, betondaki hava boşluğu hacminde yaşanan her yüzde 1'lik artış, malzemenin nihai mukavemetini yaklaşık yüzde 5 oranında azaltıyor. Sertleşme tamamlandığında beton matrisinin içinde kalan boşluklar, yapının yük taşıma gücünü doğrudan zayıflatıyor. Özel katkı maddeleri yerine ev tipi deterjan kullanımı ciddi riskler doğuruyor.

BU YÖNTEM HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Uzmanlar deterjan katkılı harcın yalnızca sıva tamiratı veya yüzeysel dolgular gibi yapısal yük taşımayan küçük ev onarımlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Kolon, kiriş, temel ve döşeme gibi hayati taşıyıcı elemanlarda ise doğaçlama yöntemler yerine profesyonel plastikleştirici kimyasalların tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.