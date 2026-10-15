İnşaat atıklarının yeniden kullanılması amacıyla yapılan bir araştırmada, plastik, strafor ve geri dönüştürülmüş beton kullanılarak hazırlanan farklı karışımlar test edildi. Discover Civil Engineering dergisinde yayımlanan ve Shohana Iffat tarafından gerçekleştirilen çalışmada, atık malzemelerin betonun ağırlığını azaltabildiği ancak dayanımını da düşürdüğü ortaya çıktı.

28 GÜNLÜK TESTLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Araştırmada geleneksel betonun yanı sıra plastik ve strafor katkılı betonlar ile doğal agreganın yüzde 50'sinin ve tamamının geri dönüştürülmüş betonla değiştirildiği karışımlar incelendi.

28 günlük deneylerin sonunda geleneksel betonun basınç dayanımı 35,11 MPa, yoğunluğu ise metreküp başına 2 bin 374,42 kilogram olarak ölçüldü.

Geri dönüştürülmüş agreganın yüzde 50 oranında kullanıldığı betonda basınç dayanımı 23,72 MPa'ya, yoğunluk ise 2 bin 205,66 kilograma geriledi. Tamamen geri dönüştürülmüş agrega kullanılan karışımda ise basınç dayanımı 19,21 MPa, yoğunluk 2 bin 65,46 kilogram olarak kaydedildi.

Plastik katkılı betonun basınç dayanımı 15,50 MPa, strafor katkılı betonun dayanımı ise 12,01 MPa oldu. Strafor kullanılan karışımın yoğunluğunda yaklaşık yüzde 17 düşüş görüldü.

HER ALANDA KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Araştırmada, test edilen seçenekler arasında geri dönüştürülmüş beton agregasının ağırlık ve dayanım açısından daha dengeli sonuç verdiği belirtildi ancak bu karışımın da taşıyıcı olmayan yapılarda ve uygulamalarda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çalışmada, geri dönüştürülmüş malzemelerin performansının gözeneklilik, su emme oranı ve eski harç kalıntıları gibi etkenlere bağlı olduğu vurgulandı. Bu özellikler betonun dayanımını ve uzun vadeli kullanım performansını etkileyebiliyor.

Araştırmacılar ayrıca, sınırlı sayıda numune kullanılması ve kürleme koşullarındaki farklılıklar nedeniyle sonuçların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Geri dönüştürülmüş malzemelerin beton üretiminde daha verimli kullanılabilmesi için dayanıklılığı artırmaya yönelik yöntemlerin de araştırılması gerekiyor.