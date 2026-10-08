Yapı uzmanlarının, inşaat sektöründe uyguladığı ilginç ve doğal yöntem şaşkına çevirdi. Beton mikserlerinin içine çuvallarla toz şeker döküldüğünü görenler ilk başta duruma anlam veremese de, arkasındaki mühendislik sırrı dikkat çekti. Özellikle dev projelerde ve yüksek sıcaklıklarda uygulanan bu akılalmaz yöntem, betonun kaderini baştan aşağı değiştirdi.

BETONA TOZ ŞEKER KARIŞTIRMAYA BAŞLADILAR

Harca katılan sıradan toz şeker, betonun yapısındaki kimyasal reaksiyonu yavaşlatarak priz alma (donma) süresini doğrudan erteledi. Uzak mesafelerdeki şantiyelere beton taşınırken veya aşırı sıcak havalarda harcın mikser içinde donup kullanılamaz hale gelmesini engellemek isteyen ustalar, şekeri adeta doğal bir ‘geciktirici’ olarak kullanmaya başladı.

SICAK HAVALARDA HAYAT KURTARAN YÖNTEM

Uzmanlar, harcın mikserden dökülmeden önce katılaşmasını önlemek için şekerin milimetrik oranlarla kullanıldığını açıkladı. Doğru dozajda eklendiğinde betonun yolda kalmasını önleyen bu ilginç yöntemin, büyük döküm işlerinde ve hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde şantiyelerde adeta hayat kurtardığı belirtildi.