Kış aylarında soğuk havada beton dökümünü kolaylaştırmak ve donmayı önlemek isteyenlerin sıkça başvurduğu kulaktan dolma bir yöntem, binaların gizli katili haline geliyor. Harcın donmaması için içerisine araç antifrizi veya yemek tuzu eklemek, ilk etapta pratik bir çözüm gibi görünse de zamanla taşıyıcı kolanları içeriden yok ediyor.

İÇERİDEKİ DEMİRLERİ KEMİREREK PATLAMASINA NEDEN OLUR

Çimentoya bilinçsizce eklenen klorür bazlı maddeler veya antifriz kimyasalları, betonun içindeki çelik donatı ile doğrudan tepkimeye girer. Sertleşme anında sorunu belli etmeyen bu durum, ilerleyen süreçte demirlerin hızla paslanmasına (korozyon) yol açar. Paslanan demir hacim olarak genleşerek betona içeriden baskı uygular ve kolanların çatlayıp patlamasına neden olur.

UZMANLARDAN "KİMYASAL ANTİFRİZ" UYARISI

İnşaat mühendisleri, soğuk havalarda betonun mukavemetini koruması için ev tipi veya oto sanayi üretimi kimyasalların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Şantiye ortamında yalnızca TSE standartlarına uygun profesyonel "priz hızlandırıcı ve don önleyici beton katkıları" tercih edilmelidir. Aksi takdirde, yapılan küçük bir doğaçlama işlem, binanın ömrünü yarı yarıya düşürerek geri dönüşü olmayan felaketlere zemin hazırlar.