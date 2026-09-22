Beton ve harç karışımına birkaç kaşık bulaşık deterjanı eklenmesi, malzemenin daha kolay yayılmasını ve işlenmesini sağlayabiliyor. Ancak yanlış miktarda kullanılan deterjan, betonun içerisinde kontrolsüz hava boşlukları oluşturarak dayanımın düşmesine neden olabiliyor.

Duvar ustalarının küçük onarımlarda başvurduğu yöntemlerden biri olan bulaşık deterjanı, harcın daha kremsi ve kolay yayılabilir hale gelmesini sağlıyor. Ancak deterjanın kontrolsüz kullanılması betonun içerisinde hava boşluklarının artmasına neden oluyor ve sertleşen malzemenin dayanıklılığını düşürebiliyor.

BETONA NEDEN BULAŞIK DETERJANI EKLENİYOR?

Bulaşık deterjanındaki yüzey aktif maddeler suyun yüzey gerilimini azaltarak karışımın kum ve çimento arasında daha kolay yayılmasını sağlıyor. Oluşan mikro hava kabarcıkları harcın işlenebilirliğini artırırken daha fazla su eklemeden daha kolay uygulanabilen bir kıvam elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle yöntem küçük çatlakların kapatılması, derzlerin doldurulması ve taşıyıcı olmayan yüzeylerdeki basit onarımlarda kullanılabiliyor.

FAZLASI BETONUN DAYANIMINI DÜŞÜRÜYOR

Deterjan miktarının artırılmasıyla beton içerisindeki hava boşlukları da artabiliyor. İlk aşamada daha kolay uygulanan bir harç elde edilmesine rağmen beton sertleştiğinde bu boşluklar malzemenin mekanik dayanımını düşürebiliyor. Deterjanın fazla kullanılması halinde betonun mukavemetinde yüzde 30'a varan kayıp yaşanabileceği belirtiliyor.

KOLON VE KİRİŞLERDE NEDEN KULLANILMAMALI?

Bulaşık deterjanı beton için geliştirilmiş profesyonel bir katkı maddesi olmadığı için karışımda oluşturacağı hava miktarı kontrollü şekilde belirlenemiyor. Bu nedenle kiriş, kolon, temel ve diğer taşıyıcı yapı elemanlarında deterjan kullanılması önerilmiyor. Bu tür uygulamalarda betonun özelliklerine göre hazırlanmış ve kullanım miktarı belirlenmiş profesyonel katkı maddelerinin tercih edilmesi gerekiyor.

HER DETERJAN AYNI SONUCU VERMİYOR

Sentetik bulaşık deterjanlarının içerdiği yüzey aktif maddelerin miktarı ve kimyasal bileşimi üründen ürüne değişebiliyor. Toz sabun, kalıp sabun ve çok amaçlı temizleyiciler ise yapışmayı etkileyebilecek kalıntılar bırakabileceği için beton ve harç karışımlarında aynı amaçla kullanılmıyor.

KÜÇÜK ONARIMLARDA BİLE MİKTAR ÖNEMLİ

Yöntemin yalnızca küçük ve taşıyıcı olmayan onarımlarda, sınırlı miktarda uygulanması gerektiği belirtiliyor. Karışımın kıvamını kolaylaştırmak amacıyla eklenen birkaç yemek kaşığı deterjanın miktarının artırılması, sağladığı işlenebilirlik avantajını dayanım kaybına dönüştürebiliyor. Seramik ve karo gibi uygulamalarda ise deterjanlı harç yerine bu yüzeyler için geliştirilmiş özel yapıştırıcıların kullanılması gerekiyor.