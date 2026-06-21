UNESCO Dünya Miras Merkezi, Çin'in Fujian eyaletinde sıkıştırılmış kilden yapılan 46 tarihi toprak kalenin mimari detaylarını yayımladı. Bu resmi tescil adımı, modern inşaat trendlerinden asırlar önce hayata geçirilen devasa dikey konut mühendisliğini ve klan yaşamını resmi olarak belgeledi.

TULOU YAPILARININ MİMARİ VE SAVUNMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fujian Tulou olarak adlandırılan yapılar, 15. ve 20. yüzyıllar arasında dairesel veya kare formda inşa edildi. Ana yapısı tamamen sıkıştırılmış kilden oluşan binalar, yüksek ve kalın dış duvarları sayesinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı askeri koruma sağlıyor.

Sakinlerin güvenliğini kesinleştirmek amacıyla binalarda sadece tek bir ana giriş kapısı bulunuyor. Dış cephedeki pencereler ise güvenlik zafiyeti yaratmamak adına yalnızca birinci katın üzerindeki bölümlerde konumlandırılıyor. Odalar dikey bir düzende sıralanırken, yapının merkezindeki geniş avlu tüm sakinlerin ortak kullanım alanı olarak işlev görüyor.

DEVASE TOPRAK EVLERDEKİ COĞRAFİ VE SOSYAL YAŞAM NASILDI?

Fujian eyaletinin güneybatısında yer alan bu 46 toprak yapı, toplam 120 kilometrelik bir kırsal alana yayılıyor. Pirinç, çay ve tütün tarlalarıyla çevrili olan binalar, bölgedeki tarımsal üretim ve günlük iş hayatıyla doğrudan entegre bir biçimde kullanıldı.

En gelişmiş mimari örnekleri 17. ve 18. yüzyıllara ait olan kaleler, tek bir çatı altında 800 kişiye kadar barınma kapasitesi sunuyor. Mimarideki dikey bölme sistemi, aynı kökenden gelen geniş ailelerin odalarını dikey katlara göre ayırıyor. Ortak kullanım alanı olan merkezi avlu, kil duvarlar ardındaki yüzlerce insanın kolektif bir düzen içinde yaşamasını sağlıyor.