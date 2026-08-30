Geleneksel beton ve tuğla yerine galvanizli çelik profillerin kullanıldığı "çelik karkas" (steel frame) yöntemi, konut inşaatlarında hem zamandan hem de bütçeden dev tasarruf sağlıyor.

İki yatak odalı bir evin yapımında uygulanan bu yeni nesil yöntem sayesinde inşaat süresi bir ay kısalarak altı ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Malzeme israfının önüne geçilmesi ve operasyonel giderlerin düşmesiyle birlikte projede yaklaşık 220 bin TL tutarında net bir tasarruf elde edildi.

Şantiyedeki çimento, harç ve su kullanımına dayalı "ıslak işlemleri" büyük oranda ortadan kaldıran kuru inşaat tekniği, harç kuruma bekleme sürelerini ve olumsuz hava koşullarının getirdiği gecikmeleri devre dışı bırakıyor. Parçaların fabrikada milimetrik hassasiyetle önceden üretilip alanda doğrudan monte edilmesi; uygulama hatalarını ve yeniden işçilik ihtiyacını sıfırlarken, ağır ekipman kiralama sürelerini ve moloz atık masraflarını da minimuma indiriyor.

Proje aşamasında tesisat ve yalıtım detaylarının önceden planlanmasına olanak tanıyan bu akıllı sistem, ev sahiplerine yüksek ısı ve ses konforu sunuyor. Türkiye gibi deprem riski taşıyan coğrafyalarda da hafifliği, yüksek dayanıklılığı ve bütçe öngörülebilirliğiyle dikkat çeken çelik yapı teknolojisi, geleneksel inşaat modellerine karşı en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.