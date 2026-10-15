Sürdürülebilir mimarinin "çok pahalı ve ölçeklenemez" bir lüks olduğu yönündeki ön yargılar, Fransa’nın güneybatısında hayata geçirilen sıra dışı bir yerleşim modeliyle tamamen yıkılıyor.

MasCoop adı verilen 11 haneli konut kooperatifi, doğaya en az karbon ayak izini bırakırken dar gelirli aileler için nasıl kalıcı ve nitelikli yaşam alanları kurulabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

Geleneksel betonarme binaların aksine tamamen doğal malzemelerin gücüyle yükselen bu proje, ekolojik inşaat sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor

MasCoop projesini asıl benzersiz kılan unsur, yapımında tercih edilen yenilikçi ve yerel malzeme bileşimi oluyor. Binaların ana taşıyıcı gövdesi tamamen ahşaptan inşa edilirken, evlerin yalıtımında ise ezber bozan bir formül kullanıldı: Doğal ahşap yünü (wood wool) ve selüloz vatka.

Bu özel yalıtım kombinasyonu, evlerin kışın sıcaklığı içeride tutmasını, yazın ise bunaltıcı sıcaklara karşı tamamen serin kalmasını sağlıyor. Sentetik kimyasallar yerine tamamen doğadan ödünç alınan bu yün ve selüloz lifleri, binaların adeta yaşayan birer organizma gibi nefes almasına olanak tanıyor.

Projenin iç mekân mimarisinde ise binlerce yıllık bir gelenek modern mühendislikle buluşuyor. Evlerin iç duvarlarında ham toprak tuğlalar tercih edilirken, bu duvarların üzeri yine özel bir toprak sıva ile kaplandı.

Fırınlanmadan, tamamen doğal yollarla kurutulan bu ham toprak tuğlalar, odaların içindeki nem dengesini kendi kendine mükemmel bir seviyede optimize ediyor. Yapay iklimlendirme cihazlarına olan ihtiyacı minimuma indiren bu akıllı tercih, MasCoop’un bölgedeki çevre standartlarını fazlasıyla aşarak prestijli “NoWatt” çevre etiketini kazanmasını sağladı.

Bu evler sonsuza kadar ekonomik kalacak

Bölgesel yönetimden aldığı kamu destekleriyle maliyetleri minimuma indiren MasCoop, sürdürülebilirliğin sadece zenginlere mahsus olmadığını açıkça gösteriyor. Bünyesindeki 11 konuttan 9’unu düşük gelirli ailelerin erişebileceği bütçelerle sunan kooperatif, tüzüğündeki "evlerin satışından kar elde edilemez" maddesi sayesinde bu evlerin sonsuza dek ekonomik kalmasını güvence altına alıyor.

World Habitat Awards tarafından bronz ödüle layık görülen MasCoop; sakinlerinin benimsediği bahçecilik, su tasarrufu ve yeşil ulaşım kültürüyle, geleceğin şehirlerine ilham veren eksiksiz bir düşük karbonlu yaşam modeli sunuyor.