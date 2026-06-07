Tokyo Üniversitesi Endüstriyel Bilimler Enstitüsü araştırmacıları, geleneksel camlara göre iki kat daha dayanıklı ve metal mukavemetine yakın yeni bir cam türü geliştirdi. Bu başarı, klasik camlardaki mikroskobik çatlakların yayılmasını engelleyen istikrarlı iç yapı modifikasyonu sayesinde sağlandı.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ÇELİKLE YARIŞIYOR

Laboratuvar testleri, yeni malzemenin dökme demir ve çelikle rekabet edebilecek bir yük taşıma kapasitesine ulaştığını gösterdi. Mevcut teknoloji, cam yüzeylerin kırılgan yapısı nedeniyle bugüne kadar zayıf nokta olarak görüldüğü mühendislik uygulamalarında yeni bir dönem başlatıyor. Klasik camların aksine basınca karşı direnç gösteren bu yapı, aldığı darbeleri emerek hasarın büyümesini doğrudan engelliyor.

AKILLI TELEFONLAR VE BİNALARDA KULLANILACAK

Yeni malzemenin kullanım alanı elektronik sektöründen mimariye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu teknolojiyle kaplanan akıllı telefonların düşme kaynaklı çatlama riski minimuma inerken, araç camları ve bina cepheleri de dış darbelere karşı daha güvenli hale gelecek. Uzmanlar, özellikle doğal afet riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki altyapı güvenliği ve can kaybı riskinin azaltılması için bu malzemenin kritik önem taşıdığını belirtiyor.

TİCARİLEŞMESİ BİRKAÇ YIL SÜRECEK

Geliştirilen teknoloji, malzemenin şeffaflık özelliğini kaybetmeden maksimum dayanıklılığa ulaştırılması hedefini tamamen karşılıyor. Araştırmacılar, bu yüksek dayanıklılığa sahip camın ticari olarak pazara sunulmasının ve üretim hatlarında yaygınlaşmasının birkaç yıl sürebileceğini ifade ediyor.