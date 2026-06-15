Araştırmacılar, gıda üretimi sırasında ortaya çıkan havuç ve şeker pancarı liflerini nano ölçekte işleyerek 'nanoplatelet' adı verilen ince parçacıklara dönüştürdü. Daha sonra bu malzemeler beton karışımına eklendi ve betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri incelendi.

DAHA AZ ÇİMENTO İLE DAHA DAYANIKLI BETON

Yapılan deneylerde, bitki kökenli nanoplateletlerin betonun iç yapısında önemli rol oynayan kalsiyum silikat hidrat oluşumunu artırdığı belirlendi. Bu sayede aynı dayanıklılık seviyesine ulaşmak için daha az çimento kullanılabileceği ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre her metreküp beton için yaklaşık 40 kilogram daha az çimento kullanılması mümkün olabilir. Çimento üretimi küresel karbon emisyonlarının önemli kaynaklarından biri olduğu için bu durum çevresel açıdan da dikkat çekiyor.

GIDA ATIKLARI İNŞAAT MALZEMESİNE DÖNÜŞÜYOR

Çalışmada kullanılan havuç ve şeker pancarı lifleri normal şartlarda gıda üretim süreçlerinde atık olarak ortaya çıkıyor. Bilim insanları, bu atıkların değerlendirilmesiyle hem çevresel yükün azaltılabileceğini hem de daha sürdürülebilir yapı malzemeleri geliştirilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, bitki kökenli nanoplateletlerin betonun daha yoğun ve dayanıklı bir yapıya kavuşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu durumun uzun vadede çatlak oluşumunu azaltabileceği ve yapıların kullanım ömrünü uzatabileceği ifade ediliyor.

Araştırma henüz deneysel aşamada olsa da elde edilen ilk sonuçlar, havuç ve şeker pancarı atıklarının gelecekte inşaat sektöründe önemli bir role sahip olabileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, tarımsal atıkların yüksek performanslı yapı malzemelerine dönüştürülebileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.