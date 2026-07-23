Hükümet, çatı bahçelerinin yalnızca estetik bir görünüm sunmadığını; şehir sıcaklığını düşürdüğünü, yağmur suyunun daha verimli yönetilmesine katkı sağladığını ve biyolojik çeşitliliği artırdığını belirtiyor. Bu nedenle hem ticari binalarda hem de kamu yapılarında yeşil çatı ve dikey bahçe uygulamalarına mali destek vermeyi sürdürüyor.

KURULUM MALİYETİNİN YARISINI KARŞILIYOR

Program kapsamında mevcut ticari, endüstriyel, kurumsal ve çok katlı konut binalarının çatılarına yapılacak yeşil alan projeleri destekleniyor. Çatı bahçeleri için metrekare başına 200 Singapur dolarına, dikey bahçeler için ise 500 Singapur dolarına kadar geri ödeme yapılabiliyor. Destek, kurulum tamamlandıktan sonra geri ödeme şeklinde veriliyor.

Başvurular, projenin iklim direncine, ekolojik katkısına ve bakım planına göre değerlendiriliyor. Destekten yararlanabilmek için yapılan yeşil alanın en az 5 yıl boyunca korunması ve bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Aksi halde verilen desteğin geri alınabileceği belirtiliyor.

200'DEN FAZLA BİNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yetkililere göre program sayesinde bugüne kadar 200'den fazla bina çatı bahçesi veya dikey yeşil alan uygulamasıyla dönüştürüldü. Desteklenen projeler arasında sebze yetiştirilen topluluk bahçeleri, dinlenme alanları, terapi bahçeleri ve tamamen bitkilerle kaplanan bina cepheleri de bulunuyor.

Singapur yönetimi, 'Şehir İçinde Doğa' vizyonu kapsamında gökdelenlerin ve yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyor. Uzmanlar ise benzer teşviklerin dünyanın farklı şehirlerinde de uygulanması halinde yaz aylarında hissedilen aşırı sıcaklığın azaltılabileceğini ve enerji tüketiminin düşürülebileceğini belirtiyor.