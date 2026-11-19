Miami Beach açıklarında yürütülen REEFLINE projesi kapsamında gerçek otomobil boyutlarında hazırlanan 22 beton heykel, yaklaşık 6,7 metre derinliğe yerleştirildi. Deniz altında trafik sıkışıklığını andıran görüntüler oluşturan heykellerin ardından, mavi balinanın kalbinden esinlenerek tasarlanan dev bir yapının da deniz tabanına indirilmesi planlanıyor.

DENİZİN DİBİNDE 22 OTOMOBİLLİK TRAFİK OLUŞTURDULAR

Arjantinli sanatçı Leandro Erlich tarafından tasarlanan Concrete Coral adlı çalışmada, deniz ortamına uygun özel betondan üretilen 22 otomobil heykeli kullanıldı. Miami Beach kıyılarından yaklaşık 240 metre açıkta bulunan heykeller, deniz tabanına üç sıra halinde yerleştirildi.

İlk bakışta denizin altında terk edilmiş otomobilleri andıran yapıların zamanla mercanlarla kaplanması hedefleniyor. Proje kapsamında özel laboratuvarlarda yetiştirilen 2 bin 200 yerli mercanın heykellere yerleştirilmesi planlanıyor. Böylece beton otomobillerin balıklar ve diğer deniz canlıları için yeni yaşam alanlarına dönüşmesi amaçlanıyor.

ŞİMDİ 26 TONLUK DEV KALP DENİZE İNDİRİLECEK

Projenin ikinci aşamasında İngiliz sanatçı Petroc Sesti tarafından hazırlanan Heart of Okeanos adlı dev heykel deniz tabanına yerleştirilecek. Mavi balinanın kalbinden esinlenilen eser, yaklaşık 5,2 metre uzunluğa ve 2,3 metre yüksekliğe sahip.

Yaklaşık 26 ton ağırlığındaki heykelin, beton otomobillerin yakınında 6 metre derinliğe indirilmesi planlanıyor. Dev kalbin yüzeyine de canlı mercanlar yerleştirilerek zaman içerisinde doğal bir resife dönüşmesi hedefleniyor.

REEFLINE projesinin uzun vadeli amacı ise Miami Beach kıyıları boyunca yaklaşık 11 kilometre uzanan bir su altı sanat parkı oluşturmak. Farklı sanat eserlerinin deniz tabanına yerleştirileceği proje sayesinde ziyaretçilerin dalış yaparak heykelleri yakından inceleyebilmesi ve deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor.