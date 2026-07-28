Projelerin amacı yalnızca nehirleri eski görünümüne kavuşturmak değil. Uzmanlara göre doğal akışın yeniden sağlanması, taşkın riskinin azaltılmasına, su kalitesinin iyileştirilmesine ve balıklar ile diğer yaban hayatının yaşam alanlarının geri kazanılmasına da katkı sağlıyor.

HIRVATİSTAN'DA NEHRİN ESKİ KOLLARINI YENİDEN AÇTILAR

LIFE Programı kapsamında Hırvatistan'da yürütülen DRAVA LIFE projesinde, Tuna Nehri'nin en önemli kollarından biri olan Drava Nehri üzerinde 9 kilometrelik eski yan kollar yeniden suyla buluşturuldu. Çalışmalar sırasında yaklaşık 150 bin metreküp tortu çıkarılarak nehir yatağı iyileştirildi ve nehir ile taşkın ovası arasındaki doğal bağlantı yeniden kuruldu.

Bunun yanı sıra yıllar önce inşa edilen ve artık işlevini yitiren kıyı tahkimatlarının bir bölümü kaldırıldı. Yapılan düzenlemeler sayesinde 320 hektarlık taşkın ovası yeniden doğal yapısına kavuşurken, aşırı yağışlarda suyun yayılabileceği alanlar genişletildi. Bu sayede hem erozyonun azaltılması hem de aşağı havzalardaki taşkın riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

YABAN HAYATI GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Projenin ardından yapılan izlemelerde küçük sumru, kum kırlangıcı, Avrupa bataklık kaplumbağası ve Tuna tepeli semenderi gibi birçok hedef türün bölgeye geri döndüğü ve yeniden üremeye başladığı tespit edildi. Uzmanlar, doğal nehir yapısının yeniden oluşturulmasının biyolojik çeşitliliğin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor.

Avrupa Birliği, benzer projelerle önümüzdeki yıllarda kıta genelinde daha fazla nehri doğal akışına kavuşturmayı planlıyor. LIFE Programı kapsamında bugüne kadar yüzlerce su ve nehir restorasyon projesine destek verilirken, bu çalışmaların iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının korunması açısından da kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.