Brezilya’da 25-27 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen fuarda, inşaat sektöründe atık miktarını azaltan ve geleneksel kırma işlemlerini tamamen ortadan kaldıran yenilikçi elektrik tesisatı çözümleri sergilendi.

Örnek bir daire uygulaması üzerinden tanıtılan yöntemde, yapısal beton blokların önceden belirlenen plana göre dizilmesi sayesinde duvarlarda sonradan kanal açma ihtiyacının ortadan kalktığı bildirildi. Gerçekleştirilen bu yöntem fuardaki elektirik ve inşaat ustalarından tam not aldı.

Atık ve zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflenen süreçte, elektrik tesisat hatlarının daha inşaat başlangıcında planlanmasının kritik rol oynadığı vurgulandı. Mimar, elektrikçi ve ustabaşıların planlama aşamasındaki iş birliği sayesinde, duvar örme işlemi sırasında geçiş hatlarının hazırlandığı ve böylece yapının kırılıp yeniden tamir edilmesi gibi maliyetli adımların önüne geçildiği belirtildi.

Geliştirilen bu malzeme sıralaması ve ön planlama yöntemi sayesinde, örnek dairedeki duvar örme işlerinin bir kısmının sekiz saat gibi kısa bir sürede tamamlandığı kaydedildi. Yapının büyük bir bölümünün montaj süresinin ise iki güne kadar düşerek iş süreçlerinde gözle görülür bir verimlilik ve hız artışı sağlandığı ifade edildi.