"Yeşil Koridorlar" adı verilen proje kapsamında daha önce beton ve asfaltın yoğun olduğu alanlar ağaçlarla gölgelendirildi. Bitki örtüsünün genişlemesiyle birlikte hem güneş ışınlarının doğrudan zemine ulaşması engellendi hem de bitkilerin buharlaşma yoluyla çevreyi serinletmesi sayesinde kentte daha yaşanabilir bir mikroiklim oluştu.

CADDELERİ YEŞİL KORİDORLARA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Medellín Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında yolların kenarları, kavşaklar, parklar ve su yolları boyunca geniş yeşil koridorlar oluşturuldu. Toplamda yaklaşık 880 bin ağacın yanı sıra 2,5 milyondan fazla çalı ve farklı bitki türü dikildi.

Yapılan ölçümler, özellikle ağaç gölgesinin yoğun olduğu noktalarda sıcaklığın çevredeki bölgelere göre 5 dereceye kadar daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bunun yanında hava kalitesinin iyileştiği ve kentteki kuşlar ile diğer canlılar için yeni yaşam alanlarının oluştuğu bildirildi.

AMAÇ SICAK HAVA DALGALARININ ETKİSİNİ AZALTMAK

Bilim insanlarına göre ağaçlar yalnızca gölge sağlamıyor. Yapraklardan gerçekleşen su buharlaşması da çevrenin doğal yollarla serinlemesine katkı veriyor. Bu nedenle özellikle yoğun betonlaşmanın olduğu şehirlerde yeşil alanların artırılması, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en etkili doğa temelli çözümler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, Medellín'de elde edilen sonuçların benzer iklim koşullarına sahip diğer kentler için de örnek oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda öne sürülen 10 derecelik sıcaklık düşüşü iddiasının doğru olmadığı, bilimsel çalışmaların gölgeli alanlarda yaklaşık 5 derecelik bir serinleme gösterdiği ifade ediliyor.