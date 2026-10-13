Brezilya'daki Mato Grosso Federal Üniversitesi araştırmacıları, atık cam şişeleri mikroskobik toz haline getirerek beton üretiminde kullanılan nehir kumunun yerine entegre etti. Geliştirilen bu yeni formül, inşaatlarda kullanılan beton blokların mukavemetini yüzde 35 oranında artırırken doğadan kum çıkarma tahribatını da büyük ölçüde azalttı.

ÇÖPE ATILAN ŞİŞELER BETONUN İÇİNDE NASIL KULLANILIYOR?

Doğada on yıllarca bozulmadan kalan uzun boyunlu cam şişeler, özel işlemlerle 600 mikrometreden daha küçük parçacıklara ayrıştırılarak ince bir toza dönüştürülüyor. Elde edilen bu cam tozu, geleneksel beton harcındaki kumun yüzde 50'sine kadar olan kısmıyla değiştirilerek yepyeni bir kuru beton blok formülasyonu ortaya çıkarılıyor.

CAM TOZU BETONUN DAYANIKLILIĞINI NEDEN ARTIRIYOR?

Öğütülen ince cam parçacıkları, beton harcının bileşenleri arasındaki mikroskobik boşlukları tamamen doldurarak malzemenin içinde çok daha sıkı ve yoğun bir matris oluşturuyor. "Doldurma etkisi" adı verilen bu sıkışma sayesinde betonun içindeki zayıf noktalar yok ediliyor ve malzemenin su emme oranı yüzde 10'luk güvenli sınırın altında tutuluyor.

Her yıl milyonlarca ton nehir kumunun çıkarılmasıyla oluşan sucul ekosistem tahribatı, cam tozunun ana hammadde olarak kullanılmasıyla doğrudan engelleniyor. Çöpe gidecek olan devasa hacimdeki ambalaj atığı inşaat sektörünün üretim zincirine geri kazandırılarak, hem atık sorunu çözülüyor hem de daha sağlam yapılar inşa ediliyor.