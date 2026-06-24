Son yıllarda birçok ülkede kullanılmaya başlanan sistem, özellikle geniş açıklıklı binalarda ve çok katlı projelerde ilgi görüyor. Mühendisler, yapının taşıyıcı performansını korurken gereksiz beton kullanımını azaltmanın hem maliyet hem de çevresel etki açısından avantaj sağladığını belirtiyor.

KÖPÜK BLOKLARLA AĞIRLIK AZALTILIYOR

Sistemde döşemenin yük taşımayan bölümlerine hafif köpük bloklar yerleştiriliyor. Böylece betonun yalnızca gerekli olan bölgelerde kullanılması sağlanıyor. Bu yöntem sayesinde döşeme ağırlığı önemli ölçüde azalırken, kolonlar ve temeller üzerindeki yük de düşüyor.

Daha hafif yapılar, deprem yüklerinin azaltılması ve daha uzun açıklıkların geçilebilmesi gibi avantajlar da sunabiliyor. Ayrıca daha az beton kullanılması, nakliye ve uygulama maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor.

DAHA AZ BETONLA AYNI DAYANIM HEDEFLENİYOR

Köpük esaslı dolgu elemanları kullanılan bu sistemin temel amacı, yapısal dayanımı korurken gereksiz beton hacmini ortadan kaldırmak. Araştırmalar, beton kullanımının azaltılmasının yalnızca maliyetleri değil, çimento üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını da düşürebileceğini gösteriyor. Çimento üretiminin küresel karbon emisyonlarında önemli bir paya sahip olduğu belirtiliyor.

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerinin önem kazanmasıyla birlikte, daha hafif döşeme sistemleri ve beton tasarrufuna yönelik çözümlerin önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.