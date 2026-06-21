Danimarkalı mühendis Jørgen Bruenig tarafından geliştirilen sistem, günümüzde Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki birçok büyük projede kullanılıyor. Geleneksel betonarme döşemelere göre yüzde 30 ila 35 daha az beton gerektiren teknoloji, kolon ve temeller üzerindeki yükü azaltırken daha geniş açıklıkların geçilmesine de olanak sağlıyor.

BETON TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Sistemde, taşıyıcı özelliği bulunmayan orta bölgedeki beton yerine yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilen içi boş küreler kullanılıyor. Bu sayede döşemenin toplam ağırlığı yüzde 30 ila 50 oranında azaltılabiliyor. Daha hafif yapı elemanları sayesinde kolonlar, kirişler ve temeller daha düşük yük altında çalışırken, inşaatta kullanılan toplam malzeme miktarı da azalıyor.

Uzmanlara göre 1 kilogram geri dönüştürülmüş plastik küre, yaklaşık 100 kilogram betonun yerini alabiliyor. Bu da çimento üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca daha az malzeme kullanılması, taşıma ve montaj süreçlerinde enerji tüketimini düşürerek projelerin çevresel etkisini azaltıyor.

DAHA HIZLI VE DAHA GENİŞ YAPILARA İMKAN TANIYOR

BubbleDeck sistemi sayesinde kolonlar arasındaki mesafe artırılabiliyor ve kiriş ihtiyacı azaltılabiliyor. Bu durum mimarlara daha geniş ve esnek iç mekanlar tasarlama imkanı sunuyor. Aynı zamanda prefabrik elemanlarla birlikte kullanıldığında inşaat süresinin geleneksel yöntemlere göre yüzde 20'ye kadar kısalabildiği belirtiliyor.

Araştırmalar, içi boş küreli döşemelerin yapısal performanstan ödün vermeden daha hafif yapılar oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle teknoloji, yüksek katlı binalardan ticari yapılara kadar birçok projede geleneksel betonarme sistemlere alternatif olarak öne çıkmaya devam ediyor.