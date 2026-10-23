Almanya’nın Dortmund Havalimanı’nda gümrük memurlarının gerçekleştirdiği rutin kontrol, havalimanında hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan 31 yaşındaki bir Bulgar yolcu, yanındaki nakit miktarını yaklaşık 600 euro olarak beyan etmesine rağmen, el bagajı ve valizinde yapılan detaylı aramalarda gizlenmiş halde toplam 74 bin 160 euro nakit para ele geçirildi.

Dortmund Ana Gümrük Ofisi Basın Sözcüsü Andrea Münch’ün verdiği bilgilere göre, şüpheli yolcunun sadece el bagajıyla seyahat ettiğini iddia etmesi üzerine ilk olarak omuz çantası arandı ve buradan 8 bin 810 euro çıktı.

Artı33'de yer alan habere göre, şüphelerin artmasıyla yolcuya ait olduğu tespit edilen bir valizde yapılan aramada ise giysilerin arasına özenle gizlenmiş 65 bin 350 euro daha bulundu. Toplamda 74 bin 160 euroya ulaşan bu paraya gümrük yetkilileri tarafından el konulurken, yolcu hakkında kara para aklama şüphesiyle derhal soruşturma başlatıldı.

Olayın çok yönlü olarak incelenmesi amacıyla dosya, Essen Gümrük Soruşturma Ofisi bünyesindeki Ortak Mali Soruşturma Grubu’na devredildi. Yolcunun paranın kaynağına ve amacına yönelik beyanları hakkında ise henüz bir detay paylaşılmadı.

10 BİN EURO ÜZERİNİ BEYAN ETMEK ZORUNLU

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki seyahatlerde, yolcuların yanlarında bulunan 10 bin euro ve üzerindeki nakit ya da nakit benzeri değerleri gümrük memurlarının talebi halinde sözlü olarak beyan etme zorunluluğu bulunuyor.

Yetkililer, taşınan miktar bu sınırın altında olsa dahi şüpheli durumlarda paranın kaynağı, sahibi ve kullanım amacına yönelik sorgulama yapma ve yasa dışı faaliyet şüphesiyle el koyma yetkisine sahip bulunuyor.