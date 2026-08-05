Kastamonu'nun dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı için düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapılarını açtı. "Beyaz altın" olarak anılan Taşköprü sarımsağını ön plana çıkaran festival, yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ilçede buluşturdu. Etkinlikler 9 Ağustos'a kadar konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli organizasyonlarla devam edecek.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Festival kapsamında Kolombiya, Güney Kore, Kuzey Makedonya, Rusya ve KKTC'den gelen halk dansları ekipleri, Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi dans grubuyla birlikte sahne aldı. Farklı kültürlerin buluştuğu gösteriler, festivale renk katarken ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TARIM FUARI DA KAPILARINI AÇTI

Festival programı kapsamında Pompeiopolis Tarım, Orman, Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek üreticilerle bir araya geldi. Tarım fuarıyla birlikte festival, sadece kültürel değil aynı zamanda tarımsal üretim ve teknoloji alanında da önemli bir buluşma noktası haline geldi.

"TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞININ DEĞERİ DAHA DA ARTACAK"

Açılışta konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü sarımsağının dünyanın en önemli tarımsal markalarından biri olduğunu belirterek, yerel tohumun korunması ve coğrafi işaretin güçlendirilmesiyle ürünün değerinin daha da yükseleceğini söyledi.

Dallı ayrıca, yaklaşık 4 bin üretici aileye hizmet verecek soğuk hava deposu, dijital barkod sistemi, gıda analiz laboratuvarı ve mezat odasını içeren yeni projenin üreticilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

9 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise festivalin ilçenin tarihi, kültürel ve tarımsal değerlerini dünyaya tanıtma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin en köklü festivalleri arasında gösterilen organizasyon, 9 Ağustos'a kadar konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösterilerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.