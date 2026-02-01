Tüp bebek tedavisi gören Tiffany Score ve Steven Mills çiftinin dünyaya gelen bebekleri biyolojik olarak aileyle uyumsuz çıktı. Yapılan genetik testler, bebeğin ne anneyle ne de babayla hiçbir kan bağı bulunmadığını kesinleştirdi.

YANLIŞ EMBRİYO TRANSFER EDİLDİ

Fertility Center of Orlando adlı merkezde tedavi gören çift, dondurulmuş kendi embriyoları yerine yanlış bir embriyonun transfer edildiğini iddia etti. Beyaz olan çiftin bebeği siyahi olarak dünyaya gelince durum mahkemeye taşındı. Aile, kliniğin büyük bir tıbbi hata yaptığını ve yabancı bir embriyo ile hamilelik sürecinin başlatıldığını öne sürdü.

BİYOLOJİK ÇOCUKLARINI ARIYORLAR

Çift, kendi biyolojik embriyolarının başka bir aileye transfer edilmiş olma ihtimalinden endişe duyuyor. Mahkemeye sunulan dilekçede, biyolojik çocuklarının şu an başka bir aile tarafından büyütülüyor olabileceği vurgulandı. Klinik hakkında acil tedbir talep eden aile, son beş yıl içindeki tüm benzer vakaların açıklanmasını istiyor.

BEŞ YILLIK KAYITLAR İNCELENECEK

Dava dilekçesinde, klinikte tedavi gören diğer hastaların da bilgilendirilmesi ve şüpheli durumlarda ücretsiz genetik test yapılması talep edildi. Yaşanan skandala rağmen çift, dünyaya gelen bebekle aralarında derin bir duygusal bağ oluştuğunu belirtti. Mahkeme süreci Orlando’da devam ediyor.