Marketlerin tavuk reyonlarında tüketicilerin karşısına çıkan sarı ve beyaz derili tavuklar, yetiştirilme koşulları ve besin değerleri açısından farklı oldukları düşüncesiyle değerlendiriliyor. Özellikle sarı derili tavukların köy tavuğu olduğu ve daha doğal koşullarda yetiştirildiği yönündeki algı yaygınlığını koruyor. Ancak ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) açıklamalarına göre tavuk derisinin rengi, ürünün kalitesini veya yetiştirildiği ortamı tek başına göstermiyor. Sarı rengin temel nedeni, tavukların tükettiği yemlerde bulunan doğal pigmentlerden kaynaklanıyor.

SARI TAVUKLARIN RENGİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Tavuk derisinde görülen sarı rengin temelinde, karotenoid adı verilen doğal pigmentler bulunuyor. Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi karotenoid bakımından zengin yemlerle beslenen tavuklarda bu pigmentler deri ve yağ dokusunda birikiyor. Biriken pigmentler, tavuğun derisinin sarı renkte görünmesine neden oluyor. Ancak bu durum, tavuğun köy ortamında yetiştirildiği veya açık alanda serbestçe dolaştığı anlamına gelmiyor. Derideki sarı görünüm, büyük ölçüde hayvanın tükettiği yemlerin içeriğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor.

BEYAZ TAVUKLAR NEDEN SARI RENKTE OLMUYOR?

Tavukların deri rengini belirleyen etkenler arasında genetik özellikler de bulunuyor. Bazı tavuk ırkları yemlerden aldıkları karotenoid pigmentlerini deri ve yağ dokusunda biriktirirken bazı ırklar bu pigmentleri farklı biçimde işliyor. Bu nedenle aynı tür yemlerle beslenen tavuklarda bile deri rengi farklılık gösterebiliyor. Beyaz derili tavukların pigment biriktirme özellikleri, sarı derili tavuklardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla beyaz deri rengi, tavuğun daha düşük kaliteli olduğu anlamına gelmiyor.

SARI TAVUK DAHA MI SAĞLIKLI?

ABD Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarına göre tavuk derisinin sarı veya beyaz olması, etin besin değerini belirleyen bir özellik değil. Deri renginden hareketle tavuğun daha lezzetli, daha yumuşak veya daha yağlı olduğu sonucuna varılamıyor. Çiğ tavukların doğal deri rengi, maviye çalan beyaz tonlarından sarıya kadar değişebiliyor. Bu renk farklılıkları, tek başına ürünün kalitesi veya besleyici özellikleri hakkında kesin bilgi vermiyor. Sarı derili tavukların beyaz derili tavuklardan daha sağlıklı olduğu yönündeki genel kabul de bilimsel olarak desteklenmiyor.

ÜRETİCİLER YEM KARIŞIMLARIYLA RENGİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Tavukların beslenmesinde kullanılan yemlerin içeriği, deri renginin oluşmasında önemli rol oynuyor. Üreticiler, karotenoid bakımından zengin yem bileşenlerini tercih ederek tavukların daha sarı bir deri görünümüne sahip olmasını sağlayabiliyor. Bu uygulama, özellikle sarı derili tavukların daha doğal olduğu düşüncesinin yaygın bulunduğu pazarlarda önem kazanıyor. Ancak yem yoluyla oluşan sarı renk, tavuğun yetiştirilme koşullarını veya besin değerini tek başına ortaya koymuyor.

TAVUK ALIRKEN DERİ RENGİNE BAKMAK YETERLİ Mİ?

Sarı ve beyaz derili tavuklar arasındaki renk farklılığı, ürünlerin kalitesini değerlendirmek için tek başına yeterli bir ölçüt oluşturmuyor. ABD Tarım Bakanlığı, deri renginin lezzet, yumuşaklık, yağ miktarı ve besin değeri açısından belirleyici olmadığını bildiriyor. Tavukların derisinde görülen renk farklılıkları, beslenme biçimi ve genetik özelliklerle bağlantılı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sarı derili tavukların mutlaka köy tavuğu olduğu veya beyaz derili tavukların kalitesiz olduğu yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor.