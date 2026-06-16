Kırmızı et yiyemeyen dar gelirlinin protein kaynağı haline gelen beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı iddiasıyla operasyon yapılması ve 13 şirkete denetim kay- yumu atanması, ‘ser vet transferi’ şüphesini doğurdu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Kayyum atamalarının fahiş fiyatla ilgisi yok. Bu firmaların yakında yok pahasına el değiştirdiğini görürsek şaşırmayalım” iddiasında bulundu.





'KAYYUM DEVLETİ'



Türkiye’nin ‘kayyum devleti’ne dönüştüğünü belirten Bakırlıoğlu, konuyla ilgili “Her meseleye kayyum sopasıyla yaklaşılıyor. Kayyum devleti olduk. Bunun sonu daha fazla yoksulluk, daha az yatırım , daha düşük üretim ve daha çok yoksulluk’’ açıklamasını yaptı. Geçen hafta yapılan beyaz et operasyonuna değinen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Türkiye tavuk etinde Avrupa’nın en ucuz ülkeleri arasında bulunuyor. Bu güçlü sektör, destek yerine kayyum tartışmalarının içine sokuldu. Bu firmaların yakında yok pahasına el değiştirdiğini görürsek şaşırmayalım” diye konuştu. Bir kilogram tavuk fileto Türkiye’de 4.79 dolara satılırken Yunanistan’da 10.53 dolar, Almanya’da 11.95 dolardan alıcı buluyor. Aynı fileto Belçika’da 12.38, İtalya’da 12.76, Fransa’da 14.14 ve Norveç’te 16.15 dolar seviyesinde satılıyor.





ŞÜPHELİLERE YURT DIŞI YASAĞI



Beyaz et soruşturmasında 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Cuma günü 12 ilde düzenlenen operasyonla aralarında beyaz et sektöründeki şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. 29 şüpheli, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.