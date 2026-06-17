Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada uygulanan denetim kayyımı tedbirine ilişkin ilk önemli gelişme yaşandı. Mahkeme, haklarında denetim kayyımı kararı verilen Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın yaptığı itirazları değerlendirerek söz konusu şirketler açısından tedbirin durdurulmasına hükmetti.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, alınan kararla birlikte sektörün önde gelen dört üreticisi üzerindeki denetim kayyımlığı uygulaması sona erdi.

Soruşturma kapsamında haklarında kayyum tedbiri uygulanan diğer şirketlerin yaptığı itirazların da önümüzdeki günlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım, diğer başvuruların da sonuçlandırılmasıyla birlikte denetim kayyımı uygulamalarının tamamen kaldırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları ve piyasa dengesinin bozulduğu yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda yönetici hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Ayrıca Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyımı tedbiri kararı verilmişti.

REKABET KURUMU SEKTÖRÜ MERCEK ALTINA ALDI

Beyaz et sektörü son yıllarda Rekabet Kurumu'nun soruşturmalarıyla da gündeme gelmişti. Rekabet Kurulu, 2025 yılında tamamladığı inceleme sonucunda sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete toplam yaklaşık 3,7 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Mahkemenin son kararıyla birlikte, sektördeki diğer şirketler için yapılacak değerlendirmeler ve soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.