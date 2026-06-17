Cuma günü yapılan operasyonda Türkiye'nin en büyük 'beyaz et' üreticisi firmaların yöneticileri 'haksız fiyat artışları' ve 'piyasa dengesini bozucu eylemde bulunma' suçlamaları ile göz altına alınmış, Adalet Bakanı Akın Gürlek sektörün devleri arasında bulunan 13 şirkete 'denetim kayyumu' atandığını açıklamıştı.







Ticaret Bakanlığı'nın 'beyaz et' operasyonuyla paralel yürüttüğü denetimlerde marketlere milyonlarca lira ceza çıkarken, bir sürpriz de kırmızı et sektöründen geldi.



OPERASYON KARMAŞASINDA KIRMIZI ETE YÜZDE 28 ZA,M



Et ve Süt Kurumu tarafından 'PERDER' üyesi marketlere daha uygun fiyatla yapılan et satışında yaklaşık bir yıl sonra tarife değişikliğine gidildi.





Ağustos 2025’ten bu yana sabit tutulduğu belirtilen kıyma ve kuşbaşı fiyatlarına yapılan yüzde 24-28 oranındaki zam pazartesi devreye girdi. Zamla birlikte bir kıymanın kilogram fiyatı yüzde 24 artışla 485 liradan 600 liraya çıkarken 1 kilogram kuşbaşı etin ise 650 liradan satıldığı belirtildi. Zammın ithalat maliyetlerinde herhangi bir artış olmadığı halde yapılması dikkat çekti.