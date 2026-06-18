İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştı. Şirketler kayyım kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu.
Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlanmış ve kayyum kararı kaldırılmıştı.
Ekonomim yazarı Ali Ekber Ertürk 7 şirketin daha denetim kayyımı tedbirinin mahkeme kararıyla kaldırıldığını duyurdu.
Kararla birlikte Banvit, Şen Piliç, Ay-Pi Tavukçuluk, As Piliç, Lezita, Ak Piliç ve Bupiliç üzerindeki denetim kayyımlığı sona erdi.