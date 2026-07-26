Bolu’da beyaz et entegre tesisinin kesimhane bölümünde hijyen sağlamak amacıyla rutine uygun olarak temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.Sabah saatlerinde mesaiye başlamak için kesimhane bölümüne gelen işçiler, iddiaya göre ortamda bulunan ve gece yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı değerlendirilen kimyasal maddeden etkilendi. Bazı işçilerde solunum sıkıntısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtilerin baş göstermesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarın ardından fabrika sahasına çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından, kimyasal maddeden etkilendiği tespit edilen 34 işçi, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan fabrika çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.