Yaklaşık 1.5 yıldır kanunla sözleşmeli üretim şartları belirlenen kanatlı sektöründe üreticiler sanayicilerin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile bayramdan sonra üretimi durdurmaya hazırlanıyor. Son bir yılda maliyetlerin 2 TL artmasına karşılık sadece 65 kuruşluk zam aldıklarını ve üreticilerin sözleşme dahilinde vermek zorunda olduğu civciv ve yem kalitesini düşürdüğünü kaydeden Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği (TÜKEBİR) Genel Başkanı Abdullah Koç, ilk etapta 15 milyon adetlik tavuğa denk gelen 400 kümeste üretimi durdurduğunu açıkladı. Koç, şirketlere satışta ürünün toplam hacmini öğrenmek için kantara çıkılmasına da müsaade edilmediğine dikkat çekerek, bayramdan sonra ‘16 bin kümeste üretimi durdururuz’ açıklamasını yaptı.

HERKES KANUNA UYSUN

Protestoların ilk etabına 15 Mart itibarıyla başladıklarını kaydeden Abdullah Koç, Türkiye’de tavuk üretimine dair sistemi “Bu sözleşme devlet tarafından hazırlanmış bir sözleşme. Bu sözleşmede firmadan civciv ve yem alıyoruz ürettiğimiz ürünü de kantara çıkartıp firmaya geri veriyoruz. Sözleşmeye göre civciv ve yem kalitesi belli bir standartta olmalı. Ancak firmalar buna uymuyor. En basit kantar hakkımız, TARSİM sigortası yapılma zorunluluğu gibi yasal haklarımız var ancak bunlara uyulmuyor” ifadeleriyle özetledi. Şirketlerin fiyat mutabakatına da uymadığını kaydeden Koç, bir sonraki adımlarını ise şöyle özetledi: “7 TL olan kilogram başına fiyatımız 7.65 TL oldu. Tarım Bakanlığı da konuyu net bir şekilde biliyor ancak kendi aranızda halledin diyor. 24 ilde üretim yapıyoruz ve bir karar aldık. Ramazan Bayramı sonrasında üretimi tüm Türkiye’de durdurmayı planlıyoruz. Bir kanun var herkes buna uysun istiyoruz”

Üretim %10 artacak

Kuş gribinin görülmesinin ardından ihracat kapılarının kapandığını ve daha önce yüzde 8-10 bandındaki büyüme oranının düştüğünü aktaran TÜKEBİR Başkanı Abdullah Koç, “Ancak önümüzdeki dönemlere dair ciddi talep var yurt dışından. Ben üretimin yüzde 10 artmasını bekliyorum. Artan üretimle ihracat kapıları da açılacaktır. Dünyada tavuk etinin ortalama ton fiyatı 1.700-1.800 dolar. Türkiye’de ise bunun biraz daha altında 1.600-1.700 dolar civarında” dedi.